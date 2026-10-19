La bola negra ya es la película española más taquillera del año y va a por los 30 millones de recaudación

La bola negra es ya la película española más taquillera del año, y este lunes, con la Fiesta del Cine, se estima que se convertirá en el tercer film español en alcanzar los 30 millones de euros, según la cuenta en X Box Office España, que analiza la taquilla e industria del cine español e internacional.

Según el mensaje en la red social, la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi termina su cuarto fin de semana rozando los 30 millones de euros, "y preparada para una fiesta del cine millonaria".

Javier Calvo y Javier Ambrossi | Gtres

El mensaje enlaza con otro del analista de cine y colaborador de Box Officce, Paul Brunet, en el que el experto informa de que oficialmente La bola negra ya superó los 28,6 millones de euros, por encima de los 28 millones de Torrente.

Según este analista, se espera que La bola negra cierre el cuarto fin de semana con 30 millones de euros.

Las próximas metas de la película son superar los 35 millones que en su día recaudó Ocho apellidos catalanes.

Toca acercarse también a los 38,2 millones recaudados por la Odisea, de Christopher Nolan, o los 40 millones de Spider-Man. Un nuevo día, ambas estrenadas en España en julio de 2026.