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Tana Rivera y Roca Rey: de los rumores de boda a la ruptura por la presión mediática

Lo que comenzó como un romance inesperado y llegó a despertar rumores de boda ha terminado antes de lo previsto. Tana Rivera y Roca Rey han puesto fin a su relación tras varios meses juntos.

Roca Rey y Tana Rivera

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La relación entre Tana Rivera y Andrés Roca Rey ha llegado a su fin de forma inesperada. El romance, que salió a la luz en abril y acaparó la atención mediática desde sus comienzos, termina después de varios meses juntos y en medio de las informaciones sobre una posible crisis motivada por la exposición pública.

Un romance que sorprendió a todos

La noticia de su relación salió a la luz el 10 de abril, cuando Pilar Vidal desveló en Y ahora Sonsoles que la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo y el torero peruano llevaban juntos desde poco antes de Semana Santa. Ambos se conocían desde hacía tiempo, pero decidieron apostar por su historia después de poner fin a sus anteriores relaciones.

El noviazgo era relativamente reciente y buena parte de su entorno desconocía que estaban juntos. Tras hacerse pública la noticia, Roca Rey escribió un mensaje a Fran Rivera, un gesto que el padre de Tana agradeció, según contó Paloma García-Pelayo.

Roca Rey

Ruptura inesperada, ¿en mitad de planes de boda?

Seis meses después de conocerse su relación, Pilar Vidal anunció la ruptura de la pareja. Según explicó la periodista, fue el torero quien tomó la iniciativa y comunicó a Tana que sentía que las cosas estaban avanzando "demasiado deprisa", una decisión que habría pillado por sorpresa a la joven.

La separación llega después de que ambos desmintieran los rumores sobre una posible boda en 2027. Su última aparición pública juntos tuvo lugar el 7 de septiembre, durante la tradicional corrida Goyesca de Ronda, un acontecimiento especialmente ligado a la familia Rivera.

Roca Rey y Tana Rivera

La exposición mediática, posible detonante de la crisis

Un día después de conocerse la ruptura, Isabel Rábago aportó nuevos detalles sobre los motivos que podrían haber precipitado el desenlace. Según explicó en Y ahora Sonsoles, una discusión habría marcado un punto de inflexión en la relación, que habría comenzado a deteriorarse tras la corrida Goyesca organizada por la familia de Tana.

La presión mediática estaría detrás del distanciamiento, ya que, según la colaboradora, a Roca Rey "le molestaba" la atención constante sobre su vida privada. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente los motivos de la separación.

Tana Rivera y Roca Rey

La que ha sido una de las parejas del año rompen su relación y en Y ahora Sonsoles te lo hemos contado al detalle. ¡Dale al play para ver todos los detalles!

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