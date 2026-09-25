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Daniel Blesa, el artista que está detrás de Supremme de Luxe: "Cuando probé vi que podía hacer lo que me diese la gana"

Supremme de Luxe es una de las drag queens más conocidas de nuestro país y presentadora de Drag Race. Hoy, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles Daniel Blesa para contarnos cómo nació Supremme, que hoy es una especie de 'alter ego'.

Supremme Deluxe

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Supremme de Luxe es una de las drag queens españolas por excelencia. Su labor como presentadora de Drag Race o su participación en Tu cara me suena han terminado de encumbrarla como artista, pero ella lleva 30 años haciendo historia.

Detrás de Supremme está Daniel Blesa, que con 13 años descubre la pasión por el teatro. Subirse al escenario le ofrecía todo tipo de vidas y pronto descubrió el maquillaje y la creación artística, que llevaron a crearse una especie de "alter ego": Supremme de Luxe.

"Me pareció increíble porque podía hacer lo que me diese la gana", afirma Daniel Blesa, "me encanta, aunque yo soy actor, pero con esto no quiero rehuir a lo de ser drag, me encanta el maquillaje, el disfrute..."

Al principio, Supremme comenzó actuando en pequeños locales, pero pronto se convirtió en toda una estrella. Tanto que ya lleva seis temporadas presentando Drag Race, el formato que sigue triunfando como el primer día.

Hoy, Daniel Blesa se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos todo lo que hay detrás de Supremme de Luxe. ¡No te pierdas en el vídeo de arriba su entrevista!

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