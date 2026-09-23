Detenida la pareja de un famoso arquitecto nueve meses después de su muerte: "El médico no firmó que era una muerte natural"

Josep Juanpere, un famoso arquitecto de Barcelona, fue hallado sin vida el 26 de diciembre en su casa de Baqueira. Allí había ido a pasar la Nochebuena con su pareja, una mujer de 65 años, que estaba presente el día que se le encontró muerto. Ambos eran conocidos entre la alta sociedad catalana.

El 24 de diciembre, Josep se sintió mal y decidió acudir a Urgencias. Fue dos días después cuando uno de sus sobrinos, al ser incapaz de contactar con él, decidió acudir al apartamento. Allí, la mujer de Josep tardó un tiempo en abrir la puerta y, cuando lo hizo, encontraron el cuerpo sin vida de Josep y a su mujer en estado de shock.

"Ella llegó a decirle al sobrino que se había envenenado", afirma la periodista Silvia Taulés. Aquella afirmación fue la primera sospecha para la familia, que habría presionado a las autoridades para que investigaran a la expareja. Según Jorge García Badía, el hijo de Josep fue el que más interés presentaba para que se la investigara.

En aquel momento, el médico que atendió a Josep Juanpere con lo que aparentemente parecía un infarto, no firmó que se trataba de una muerte natural. "Empezaron a rascar por ahí, porque el médico no se quería pillar los dedos", señala Badía.

Ahora, la pareja de Josep ha sido detenida en Madrid, por su supuesta implicación en la muerte del arquitecto. El caso permanece bajo secreto de sumario y la alta sociedad catalana está conmocionada ante una muerte que podría no ser accidental como parecía en un principio.