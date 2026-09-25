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Malas noticias para Verónica Hidalgo: su marido continuará al menos un mes más en prisión

Juan José González, el marido de Verónica Hidalgo, podría no salir pronto de la cárcel. Acusado de blanqueo de capitales y organización criminal, parece que su prisión preventiva se alargará más de lo que Verónica esperaba.

Verónica Hidalgo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Verónica Hidalgo pasa por uno de los peores momentos de su vida. La entrada en prisión de su marido, Juan José González, ha desestabilizado por completo su vida y, pese a que ella defiende su inocencia y cree que pronto todo se aclarará, parece que su marido estará al menos un mes más en prisión.

Verónica Hidalgo

Acusado de presunta organización criminal y blanqueo de capitales, Juan José González entró en prisión hace más de cinco meses. Una detención que se produjo con un bebé de apenas un año en casa y que ha provocado una gran crisis económica en el hogar de Verónica Hidalgo.

Según cuenta nuestro compañero Jorge García Badía, un mes más de secreto de sumario no es favorable para su puesta en libertad porque la UDYCO está con nuevas indagaciones y habrá más detenciones.

Badía afirma que el 16 de junio de 2026, el anterior abogado de Juan Andrés ya pidió su puesta en libertad y se le denegó. "El tribunal central de la Audiencia Nacional tiene fama de carcelero", afirma Badía. ¡Todos los detalles en el vídeo de arriba!

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