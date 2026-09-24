Una boda en Gomesende (Ourense) termina en batalla campal: "El marido no cumplió lo acordado, había dinero de por medio"

Las bodas no siempre acaban bien, si no que se lo digan a los novios que se han dado el "sí quiero" en Gomesende (Ourense). La novia ha dado su versión de los hechos y ha relatado una historia digna de comedia.

Todo estalló cuando la novia le reclamó a su entonces ya marido 40.000 euros que le había prometido si se casaba con él. Al ver que no se los daba, su familia salió a defenderla y los invitados terminaron "a vaso limpio". "El marido no cumplió lo acordado, había dinero de por medio", afirma un amigo de los novios, "tuvo que venir la policía".

El culmen de lo insólito es que la novia ha confesado que llegó a acostarse con uno de los trabajadores del convite en el baño. Una infidelidad en la que el marido la descubrió in fraganti.

La boda terminó con una novia queriendo los papeles de divorcio. ¡Una escena digna de película! ¡Todos los detalles en el vídeo de arriba!