Omar Montes, tras la sentencia de manutención: "Prefería ingresarle 3.000 euros a mi hijo directamente, en vez de los 2.000 a ella"

Omar Montes se ha visto las caras de nuevo en los Juzgados con Nuria Hidalgo, la madre de su primer hijo. Esta le reclamaba un aumento de la manutención y finalmente la sentencia ha cumplido su deseo.

El juez ha aceptado la petición de la Fiscalía, obligando a Omar Montes a pagar 2.000 euros mensuales, más seguro médico y gastos extraordinarios. Hasta ahora, el cantante tan solo pagaba una pensión de 450 euros.

"Yo prefería ingresarle 3.000 a él directamente, en vez de los 2.000 a ella", afirma Omar Montes, tras salir a la luz la sentencia, "pero parece ser que lo que yo quiero da igual".

Nuria Hidalgo pedía 4.000 euros para su hijo. Pese a que no se ha cumplido del todo su petición, ha terminado consiguiendo un aumento notable de la pensión para Omar Jr.

"Ella está contenta, pero sabe que a él no le ha sentado bien", afirma Nacho Gay, que ha podido hablar con ella, "cree que esto le puede traer problemas".

Termina la batalla entre Omar Montes y la madre de su primer hijo, que logra su objetivo. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!