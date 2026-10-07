Hablamos con Carmen Lomana tras el fallecimiento de su hermano: "Recibí la llamada estando en la radio, fue un horror"

El sábado 3 de octubre, Carmen Lomana recibía una triste noticia: su hermano, Carlos Fernández-Lomana Gutiérrez, fallecía a los 71 años. Este vivía en Lieres, Asturias, hasta donde se desplazó nuestra colaboradora para darle el último adiós.

El velatorio se celebró en el Tanatorio Los Arenales de Oviedo. Una cita amarga que mezclaba la tristeza de la despedida con la nostalgia del recuerdo que deja Carlos en su familia. "Siempre nos hemos llevado fenomenal", asegura Lomana.

Carmen ha desvelado que estaba en la radio cuando recibió la triste noticia. "Su hijo me avisó de que estaba muy mal, no de que había fallecido", nos cuenta, "un horror, enseguida nos fuimos a Oviedo... un viaje muy difícil".

La socialité viajó junto a su pareja, Antonio Gutiérrez, que confiesa que se convirtió en un gran apoyo. "Se portó de maravilla, como él es tan especial y tan animado, siempre es más fácil", señala.

Hoy, Carmen Lomana recuerda a su hermano Carlos y nos cuenta cómo afronta estos primeros días sin él. Una pérdida que ha supuesto un gran golpe para su familia.