Nuevo capítulo en la guerra familiar entre José María Gil Silgado, expareja de María Jesús Ruiz, y su hija Anabel. Esta última ha denunciado a su padre por amenazas y coacciones, que se suma a los episodios de tensión que llevan meses protagonizando.

La guerra familiar se remonta a hace varios años, cuando Anabel decide denunciar a su padre por abandonarlos al iniciar su relación con María Jesús Ruiz. Sin embargo, es en octubre de 2025 cuando el conflicto suma un nuevo capítulo por la gestión de una caseta de la feria de Sevilla.

Ahora, Anabel suma una nueva denuncia hacia su padre. "La pongo el año pasado", afirma Anabel, "después de insultos constantes, un trato terrorífico...". Según cuenta, ha llegado a sentir miedo hacia su padre, que la habría seguido en varias ocasiones.

"Un día me cogió del brazo y me dijo: "Voy a acabar contigo, con tu vida y con todo"", recuerda Anabel Gil Silgado, "lo más bonito que me dice es: "Te voy a arrancar la cabeza"". ¿Hasta dónde llegará la denuncia de Anabel?