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Sofía del Prado, la Miss a la que hacían bullying por su altura: "Llegaba del colegio y le decía a mi madre que no quería ser alta"
Desde pequeña, su altura de 1.82 metros ha sido objeto de burlas, pero no le impidieron labrarse su carrera sobre las pasarelas, hasta convertirse en Miss España.
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Sofía del Prado es modelo y ha legado a convertirse en Miss España 2017 y a competir en Miss Universo. Sin embargo, detrás de su éxito hay una historia de bullying y acoso debido a su altura.
Ser la niña más alta de su clase nunca fue fácil y apodos como "jirafa" la acompañaron durante años. En el instituto se pasaba los recreos sola y llegaba a casa muy triste. "Mi madre se quejó al colegio, tenía miedo de que llegara cada día por ver qué me habían hecho", afirma Sofía.
Sin embargo, cuando llegó a Madrid para estudiar, descubrió el mundo del modelaje y que la altura podía ser una ventaja. Además, su círculo social se amplió y dio con gente que la quiso más allá de su físico.
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A día de hoy, trata de concienciar con su historia y participa en muchos programas contra el bullying. ¡No te lo pierdas su historia en el vídeo de arriba!
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