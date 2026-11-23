Sofía del Prado es modelo y ha legado a convertirse en Miss España 2017 y a competir en Miss Universo. Sin embargo, detrás de su éxito hay una historia de bullying y acoso debido a su altura.

Ser la niña más alta de su clase nunca fue fácil y apodos como "jirafa" la acompañaron durante años. En el instituto se pasaba los recreos sola y llegaba a casa muy triste. "Mi madre se quejó al colegio, tenía miedo de que llegara cada día por ver qué me habían hecho", afirma Sofía.

Sin embargo, cuando llegó a Madrid para estudiar, descubrió el mundo del modelaje y que la altura podía ser una ventaja. Además, su círculo social se amplió y dio con gente que la quiso más allá de su físico.

A día de hoy, trata de concienciar con su historia y participa en muchos programas contra el bullying. ¡No te lo pierdas su historia en el vídeo de arriba!