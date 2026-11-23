Silvia comenzó a beber cerveza por encajar en su grupo de amigos, sin imaginarse que aquella bebida se convertiría en su condena. Con el tiempo, pasó de beber en contextos sociales a hacerlo sola.

"Un día me desperté y me di cuenta de que necesitaba una cerveza y cuando consumir se transforma en una necesidad, es una adicción", afirma Silvia, "lo utilizaba para llenar un vacío interno muy profundo"

Poco a poco, Silvia perdió el control y necesitó llevar latas de cerveza siempre consigo. Tanto es así que llevaba latas escondidas en el maletín del trabajo y se marchaba al baño para beberlas a escondidas o que desayunaba cerveza.

Su familia se dio cuenta del problema que tenía y su madre fue clave para comenzar el proceso de recuperación. Un proceso lleno de recaídas, pero en el que nunca la dejaron sola. "Mi madre era una esclava de perseguirme", afirma, "me hice una experta en la mentira y en esconderme".

Durante el proceso, la vida de Silvia cambió por completo: su familia no la invitaba a eventos sociales para evitarla tentaciones, dejó de salir con sus amigos y los hobbies que tenía. Algo que con el tiempo aprendió a gestionar y se dio cuenta de que podía seguir haciendo su vida sin beber.

Después de varios ingresos, Silvia logró curarse y dio con la clave para salir del alcoholismo: "Sin consciencia no hay sanación". Pese a que en varias ocasiones ingresó para contentar a su entorno, finalmente se dio cuenta de que necesitaba querer curarse para conseguirlo.

Ahora, después de 10 años sobria, Silvia utiliza su historia para concienciar del daño que pueden hacer las adicciones y lo mucho que pueden arruinar una vida. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!