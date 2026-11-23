A finales del 2025, se confirmaba la relación entre la actriz Blanca Romero, conocida por proyectos como Física o Química, y el exfutbolista Quique Sánchez Flores. Hoy, un año después, sale a la luz que han roto. "Un año de amor es lo que ha durado", afirma Nacho Gay.

Pese a que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, el motivo de la ruptura, según informa Nacho Gay, habría sido el desgaste. Una decisión en la que no habrían influido terceras personas, pero sí los meses de idas y venidas que habrían terminado quemando a la pareja.

La ruptura se habría producido aproximadamente hace un mes. Durante estas semanas, ambos han decidido mantener la discreción y alejarse del foco mediático.

Según nuestros colaboradores Nacho Gay y Paloma García-Pelayo, parece que se trata de una ruptura definitiva. ¿Es este el punto y final después de todos los rumores?