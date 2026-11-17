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Lorena Vázquez desvela el motivo por el que Edurne ha roto su relación con David de Gea: "Les ha costado mucho"
La colaboradora de Y ahora Sonsoles Lorena Vázquez confirma que Edurne y David de Gea han roto su relación. Una decisión que ha tomado la cantante y que está motivada por la distancia.
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La cantante Edurne y el futbolista David de Gea están en plena crisis sentimental. Ambos llevan más de 16 años juntos y tienen una hija en común, pero, según los rumores, podrían estar en el inicio de una ruptura.
Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente, aunque De Gea ha publicado una canción en sus redes sociales que podría servir como una indirecta. Esta dicta "separa la piel del hueso, déjame todos los pedazos, entonces podrás dejarme solo".
Nuestra colaboradora Lorena Vázquez ha confirmado que "la separación es un hecho". "Es una decisión que les ha costado muchísimo tomar", advierte la periodista, que asegura que habría sido Edurne la que puso la propuesta sobre la mesa.
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Según la información de Lorena Vázquez, se trata de una ruptura que no ha estado motivada por terceras personas. "Ha sido la distancia la que ha provocado un desgaste en la pareja", señala Lorena. Una distancia que desde el primer momento marcó la relación, ya que nunca han llegado a convivir juntos por los trabajos de ambos.
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