La disputa familiar entre Anabel Gil Silgado y su padre, José María Gil Silgado, expareja de María Jesús Ruiz, vuelve a dar un giro tras la decisión de la joven de acudir a los tribunales. Anabel ha presentado una denuncia contra él por presuntos episodios de acoso, amenazas y coacciones, reavivando así un conflicto que se prolonga desde hace años.

Sin embargo, no es la única que ha cargado contra él en los tribunales. Desde hace años, su expareja María Jesús Ruiz mantiene una guerra abierta con él por coacciones, amenazas, vulneración del derecho al honor, y asuntos relacionados con su hija en común desde el momento en que terminan su relación.

Unas demandas cruzadas que terminan dando la razón a la expareja de Gil Salgado. Es por eso que este debe entrar en prisión el próximo martes, pese a que estaba en libertad condicional a causa de su enfermedad.

Nuestra colaboradora Gema López ha afirmado que el drama real de esta historia ha sido para la menor que tienen en común. Además, ha terminado haciendo un alegato en favor de la justicia: "La gente que no es legal termina donde tiene que terminar". ¡Dale al play para verlo al completo!