La actriz Blanca Romero y el exfutbolista Quique Sánchez Flores han puesto fin a su relación después de un año juntos. Ambos han vivido varios altibajos y ese desgaste ha terminado minando a la pareja.

Aunque ninguno de los protagonistas se ha pronunciado aún acerca de los motivos, sí lo han hecho sus entornos. Según el entorno de Quique, el exfutbolista veía cosas en su teléfono que no le cuadraban, como contactos bloqueados o fotos que él no había subido a sus redes. Además, calificaban a Blanca como una mujer celosa.

Blanca Romero ha estallado ante las informaciones que se dieron en Y ahora Sonsoles, cargando especialmente contra Paloma García-Pelayo. "Yo he hablado con Quique Sánchez Flores y estaba muy molesto", advierte Paloma, "no quiere formar parte de este juego y quiere silencio".

La actriz ha entrado en directo para responder a Paloma, a la que dice conocer desde hace mucho tiempo. "Perdóname por hablarte así Paloma, pero me molestó que no me llamaras a mí y llamaras a Quique, que me conoces de toda la vida", advierte.

Más allá de la ruptura, Blanca Romero confiesa que atraviesa un momento muy duro tras la muerte de su padre. Un golpe al que se suma su ruptura con Quique Sánchez Flores.