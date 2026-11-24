Blanca Romero y Quique Sánchez Flores han puesto fin a su relación después de un año juntos. Ambos han vivido una historia llena de idas y venidas, pero finalmente ha llegado a su fin.

Según informaba ayer Nacho Gay, la ruptura estuvo motivada por el degaste de la pareja. Una ruptura en la que no intervinieron terceras personas, sino que se produjo fruto de una mala racha entre ambos.

La periodista Isabel González ha podido hablar con el entorno de Quique Sánchez Flores, que ha desvelado una realidad más cruda de la ruptura. "Quique se llegó a sentir algo acosado por Blanca", afirma Isabel González.

Según el entorno del exfutbolista, este venía observando comportamientos extraños, especialmente relacionados con sus redes sociales. "Veía cosas raras en su teléfono, tenía a gente bloqueada, se habían subido fotos que él no quería...", señala Isabel.

Por su parte, Lorena Vázquez ha hablado con el entorno de Blanca Romero, que se muestra "encantado" con la ruptura. "Era una relación absolutamente tóxica para Blanca", advierte Lorena. Una guerra de versiones en la que los protagonistas aún no se han pronunciado.