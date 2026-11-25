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Rappel ingresa en el hospital de Torrelodones: "Me asusté muchísimo, creí que me daba un patatús"
El vidente Rappel se encuentra ingresado en el hospital de Torrelodones por una gastroenteritis severa agravada por una infección. Un bache de salud que llega apenas seis meses después de su último ingreso y del que hemos podido hablar con él en directo.
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Rappel, uno de los videntes y personajes televisivos más relevantes de nuestro país, se encuentra ingresado en el hospital de Torrelodones. Según informa Pilar Vidal, el origen de su ingreso ha sido una gastroenteritis severa agravada por una infección.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Rappel en directo, aún ingresado. Este confiesa que se asustó mucho cuando empezó a vomitar y vio que no podía mover las piernas: "Creí que me daba un patatús".
Rappel ha querido lanzar un mensaje tranquilizador y afirma que se encuentra bien. "Se me ha pasado el susto y estoy muy bien atendido", advierte.
En mayo, Rappel ya ingresó en el hospital por una hemorragia digestiva. Un problema de salud que le llevó a atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.
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Ahora, Rappel se recupera en el hospital y se encuentra rodeado de su círculo cercano. ¿Podremos ver pronto al vidente de nuevo en televisión? ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
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