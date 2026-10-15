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Fernando, persona de confianza de los siameses fallecidos: "A José Armando le dio un infarto y se llevó a José Luis"

Un mes después de visitar nuestro programa, José Luis y José Armando, los hermanos siameses de Ecuador, han fallecido. Fernando Carrillo, una persona de su confianza, nos cuenta qué les ha ocurrido.

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

José Luis y José Armando Cevallos, los hermanos siameses de Ecuador, han fallecido a los 27 años, convirtiéndose en unos de los siameses más longevos del mundo. Apenas hace un mes, ambos visitaban nuestro plató.

José Armando y José Luis

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Fernando Carrillo, una persona de su máxima confianza. Según nos cuenta, todo comenzó cuando José Luis empezó a sentirse mal y con ganas de vomitar. Al principio pensaron que se trataba de un virus, pero finalmente optaron por llevarles al hospital.

En un primer momento, fue José Luis quien sufrió una parada cardiaca, aunque los médicos lograron estabilizarle. Apenas minutos después, era José Armando quien sufría un infarto. "José Armando se llevó a José Luis", afirma Fernando.

Pese a todo, el recuerdo y la vitalidad de los hermanos siameses siempre seguirá vivo en el recuerdo de sus familiares y amigos, que, como Fernando, destacan que "nacieron juntos y murieron juntos".

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