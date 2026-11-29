Cristina Tárrega ha hablado en La Mesa sobre las infidelidades y ha sorprendido al reconocer que ella misma engañó a sus anteriores parejas. Al preguntarle si perdonaría una infidelidad, la colaboradora ha echado la vista atrás y ha explicado que, antes de conocer a su actual marido, no sentía un vínculo especial con los hombres con los que había estado.

"Yo, por ejemplo, hasta conocer a mi esposo, he sido infiel", ha confesado. Tárrega ha explicado que no le importaba engañar a aquellos novios porque, según sus propias palabras, no sentía un interés real por ellos: "Como me importaban un bledo, todos, es que no me interesaba ninguno, tuve pocos, siempre les he engañado".

"Cuando hay un vínculo, ya no estamos hablando de infidelidades sexuales"

La periodista ha señalado que su manera de entender las relaciones cambió al conocer a su actual marido, con quien lleva 26 años. Para ella, cuando existe un vínculo verdadero con otra persona, la infidelidad deja de ser únicamente una cuestión sexual y adquiere otra dimensión.

"Cuando hay un vínculo, ya no estamos hablando de infidelidades sexuales, estamos hablando de deslealtades. Y con la lealtad sí que yo no juego", ha concluido.