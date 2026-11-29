La Voz ha dejado un momento de sinceridad entre Melendi y su talent Marta, en el que el coach ha reconocido abiertamente que en el pasado llegó a enfadarse con ella. Según ha explicado el propio artista en el plató, la raíz del malentendido estuvo en que él veía en ella cualidades que la propia concursante no percibía en ese momento.

En su intervención, Melendi ha recordado el episodio de las batallas cruzadas frente a Charlotte, señalando que Marta pudo vivir aquella decisión como una especie de castigo. Sin embargo, el coach ha querido dejar claro cuál era su intención real: para él era sacar su "mayor artillería", evidenciando cómo una misma jugada puede interpretarse desde prismas muy distintos.

Centrarse en las fortalezas y creer en uno mismo

Al abordar la inseguridad de su talent sobre su propio camino musical, Melendi ha puesto en valor tanto sus letras como su forma de cantarlas y ha subrayado la importancia de apoyarse en lo que se hace bien. Para el coach, cada artista tiene su manera de comunicar y lo decisivo es fijarse en las fortalezas propias sin compararse con nadie.

Finalmente, Melendi ha destacado que Marta posee algo poco habitual: el poder de transmitir, asegurando que volvió a demostrarlo sobre el escenario y recordándole que llegará tan lejos como ella misma crea que puede llegar, antes de animarla a confiar en sí misma.