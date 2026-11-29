Repaso de la semana
El cambio entre Sergio y Moisés marca la semana en la AlaZ entre palabras del día a día y retos imposibles
La prueba de la AlaZ en Pasapalabra ha vivido esta semana el relevo entre Sergio y Moisés en medio de una tanda marcada por el contraste entre palabras del día a día y retos casi imposibles.
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La AlaZ de Pasapalabra ha vuelto a exigir el máximo a sus concursantes a lo largo de esta semana, en la que el cambio entre Sergio y Moisés se ha sumado a una batería de definiciones muy dispares. En el tablero han convivido términos habituales o reconocibles en el habla cotidiana con tecnicismos, topónimos y referencias muy poco frecuentes.
Los fallos de David, Sergio y Moisés en la AlaZ
En el apartado de errores, David sumó tres fallos esta semana: tablacho (con la T, compuerta para detener o distribuir el agua, particularmente de riego), replana (con la R, jerga de delincuentes) y cancela (con la C, verja pequeña que se pone en el umbral de algunas casas para impedir el libre acceso al portal).
Sergio también registró tres errores en la prueba: biricú (con la B, cinturón del que pendían dos correas unidas por la parte inferior en que se enganchaba el espadín o el sable), coaching (con la C, voz inglesa que designa la formación que se imparte a los directivos de las empresas) y odontología (con la O, estudio de los dientes y del tratamiento de sus dolencias).
Por su parte, Moisés cometió dos fallos: traque (contiene la Q, guía de pólvora fina que une las diferentes partes de un fuego artificial para que se enciendan rápidamente) y cateya (contiene la Y, arma arrojadiza antigua de punta acerada provista de una correa para recogerla después del tiro).
Las palabras no respondidas por David
- Con la B: Título de la novela de los escritores Javi Araguz e Isabel Hierro publicada en 2018 que dio origen a una trilogía. Solución: Borealia.
- Con la P: Conjunto de conocimientos y técnicas destinadas a la crianza y al cuidado de los niños en los primeros años de la infancia. Solución: Puericultura.
- Contiene la Q: Apellido del compositor y violinista autor de la sinfonía La batalla de Ayacucho. Solución: Rosquellas.
- Con la C: Nombre del colectivo de fotografía italiano fundado en 2008 por, entre otros, Luca Santese y Arianna Arcara. Solución: Cesura.
- Contiene la Y: Apellido del filósofo que ostentó el cargo de rector de la Universidad de Stanford entre 2000 y 2017. Solución: Etchemendy.
- Con la C: Apellido de la coreógrafa y bailarina que fundó la Compañía Peeping Tom junto a Franck Chartier. Solución: Carrizo.
- Con la H: Operario de los molinos de aceite que manejaba el tornillo usado para el movimiento de las prensas. Solución: Husillero.
- Con la N: Nombre del grupo de música que publicó el álbum Gira tu rabia. Solución: Nepentes.
- Con la A: Apellido del sociólogo autor del libro Breve autoficción intelectual. Solución: Arocena.
- Con la L: Localidad de Papúa Nueva Guinea que es el mayor asentamiento de la isla de Lihir. Solución: Londolovit.
- Con la L: Nombre del personaje de la zarzuela El barquillero de Ruperto Chapí que es el pretendiente de Socorro. Solución: Lunaritos.
- Contiene la Y: Apellido del aviador que en 1922 batió el récord mundial de permanencia en vuelo sin motor con 3 horas y 22 minutos. Solución: Maneyrol.
Las palabras no respondidas por Sergio
- Con la C: Título de la escultura realizada por Phil Prize por encargo de la ciudad australiana de Darwin. Solución: Coriolis.
- Con la N: Apellido del cineasta que dirigió el videoclip de la canción Mama de Jonas Blue y William Singe. Solución: Nathwani.
- Contiene la Q: Camión cisterna. Solución: Carrotanque.
- Con la H: Apellido del economista que fue gobernador del banco nacional de Dinamarca desde 1956 a 1963. Solución: Hartogsohn.
- Con la B: Nombre del buque ruso que en 2014 se convirtió en el primer rompehielos del mundo en tener el casco asimétrico. Solución: Baltika.
- Con la U: Individuo del pueblo amerindio de la familia maya de Guatemala que habita junto al río Negro. Solución: Uspanteco.
- Contiene la Y: Apellido del cartógrafo que presidió la Asociación Cartográfica Internacional entre los años 1999 y 2003. Solución: Rystedt.
- Con la M: Nombre de la localidad ficticia en la que transcurre la novela El ángel de piedra de Margaret Laurence. Solución: Manakawa.
Las palabras no respondidas por Moisés
- Con la I: Apellido del historiador autor del libro Islas en un mar de gente. Solución: Irianni.
- Con la V: Cascada de Noruega que es el salto de agua sin regulación hidroeléctrica de mayor caída libre del norte de Europa. Solución: Vettisfossen.
- Con la L: Apellido del director teatral que ocupó la dirección artística del Teatro Colón de Buenos Aires entre 2005 y 2008. Solución: Lombardero.
- Con la C: Nombre de la revista literaria infantil fundada en 1973 por la editora Marianne Carus. Solución: Cricket.
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