La AlaZ de Pasapalabra ha vuelto a exigir el máximo a sus concursantes a lo largo de esta semana, en la que el cambio entre Sergio y Moisés se ha sumado a una batería de definiciones muy dispares. En el tablero han convivido términos habituales o reconocibles en el habla cotidiana con tecnicismos, topónimos y referencias muy poco frecuentes.

Los fallos de David, Sergio y Moisés en la AlaZ

En el apartado de errores, David sumó tres fallos esta semana: tablacho (con la T, compuerta para detener o distribuir el agua, particularmente de riego), replana (con la R, jerga de delincuentes) y cancela (con la C, verja pequeña que se pone en el umbral de algunas casas para impedir el libre acceso al portal).

Sergio también registró tres errores en la prueba: biricú (con la B, cinturón del que pendían dos correas unidas por la parte inferior en que se enganchaba el espadín o el sable), coaching (con la C, voz inglesa que designa la formación que se imparte a los directivos de las empresas) y odontología (con la O, estudio de los dientes y del tratamiento de sus dolencias).

Por su parte, Moisés cometió dos fallos: traque (contiene la Q, guía de pólvora fina que une las diferentes partes de un fuego artificial para que se enciendan rápidamente) y cateya (contiene la Y, arma arrojadiza antigua de punta acerada provista de una correa para recogerla después del tiro).

Las palabras no respondidas por David

Con la B : Título de la novela de los escritores Javi Araguz e Isabel Hierro publicada en 2018 que dio origen a una trilogía. Solución: Borealia .

: Título de la novela de los escritores Javi Araguz e Isabel Hierro publicada en 2018 que dio origen a una trilogía. Solución: . Con la P : Conjunto de conocimientos y técnicas destinadas a la crianza y al cuidado de los niños en los primeros años de la infancia. Solución: Puericultura .

: Conjunto de conocimientos y técnicas destinadas a la crianza y al cuidado de los niños en los primeros años de la infancia. Solución: . Contiene la Q : Apellido del compositor y violinista autor de la sinfonía La batalla de Ayacucho. Solución: Rosquellas .

: Apellido del compositor y violinista autor de la sinfonía La batalla de Ayacucho. Solución: . Con la C : Nombre del colectivo de fotografía italiano fundado en 2008 por, entre otros, Luca Santese y Arianna Arcara. Solución: Cesura .

: Nombre del colectivo de fotografía italiano fundado en 2008 por, entre otros, Luca Santese y Arianna Arcara. Solución: . Contiene la Y : Apellido del filósofo que ostentó el cargo de rector de la Universidad de Stanford entre 2000 y 2017. Solución: Etchemendy .

: Apellido del filósofo que ostentó el cargo de rector de la Universidad de Stanford entre 2000 y 2017. Solución: . Con la C : Apellido de la coreógrafa y bailarina que fundó la Compañía Peeping Tom junto a Franck Chartier. Solución: Carrizo .

: Apellido de la coreógrafa y bailarina que fundó la Compañía Peeping Tom junto a Franck Chartier. Solución: . Con la H : Operario de los molinos de aceite que manejaba el tornillo usado para el movimiento de las prensas. Solución: Husillero .

: Operario de los molinos de aceite que manejaba el tornillo usado para el movimiento de las prensas. Solución: . Con la N : Nombre del grupo de música que publicó el álbum Gira tu rabia. Solución: Nepentes .

: Nombre del grupo de música que publicó el álbum Gira tu rabia. Solución: . Con la A : Apellido del sociólogo autor del libro Breve autoficción intelectual. Solución: Arocena .

: Apellido del sociólogo autor del libro Breve autoficción intelectual. Solución: . Con la L : Localidad de Papúa Nueva Guinea que es el mayor asentamiento de la isla de Lihir. Solución: Londolovit .

: Localidad de Papúa Nueva Guinea que es el mayor asentamiento de la isla de Lihir. Solución: . Con la L : Nombre del personaje de la zarzuela El barquillero de Ruperto Chapí que es el pretendiente de Socorro. Solución: Lunaritos .

: Nombre del personaje de la zarzuela El barquillero de Ruperto Chapí que es el pretendiente de Socorro. Solución: . Contiene la Y: Apellido del aviador que en 1922 batió el récord mundial de permanencia en vuelo sin motor con 3 horas y 22 minutos. Solución: Maneyrol.

Las palabras no respondidas por Sergio

Con la C : Título de la escultura realizada por Phil Prize por encargo de la ciudad australiana de Darwin. Solución: Coriolis .

: Título de la escultura realizada por Phil Prize por encargo de la ciudad australiana de Darwin. Solución: . Con la N : Apellido del cineasta que dirigió el videoclip de la canción Mama de Jonas Blue y William Singe. Solución: Nathwani .

: Apellido del cineasta que dirigió el videoclip de la canción Mama de Jonas Blue y William Singe. Solución: . Contiene la Q : Camión cisterna. Solución: Carrotanque .

: Camión cisterna. Solución: . Con la H : Apellido del economista que fue gobernador del banco nacional de Dinamarca desde 1956 a 1963. Solución: Hartogsohn .

: Apellido del economista que fue gobernador del banco nacional de Dinamarca desde 1956 a 1963. Solución: . Con la B : Nombre del buque ruso que en 2014 se convirtió en el primer rompehielos del mundo en tener el casco asimétrico. Solución: Baltika .

: Nombre del buque ruso que en 2014 se convirtió en el primer rompehielos del mundo en tener el casco asimétrico. Solución: . Con la U : Individuo del pueblo amerindio de la familia maya de Guatemala que habita junto al río Negro. Solución: Uspanteco .

: Individuo del pueblo amerindio de la familia maya de Guatemala que habita junto al río Negro. Solución: . Contiene la Y : Apellido del cartógrafo que presidió la Asociación Cartográfica Internacional entre los años 1999 y 2003. Solución: Rystedt .

: Apellido del cartógrafo que presidió la Asociación Cartográfica Internacional entre los años 1999 y 2003. Solución: . Con la M: Nombre de la localidad ficticia en la que transcurre la novela El ángel de piedra de Margaret Laurence. Solución: Manakawa.

Las palabras no respondidas por Moisés