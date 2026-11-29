Isa ha sido la encargada de resolver el panel con pista “bomba fétida”, leyendo en la pantalla de Brian “broma clásica que nunca pasa de moda”. Al hacerlo, tanto Jorge Fernández como el propio Brian han querido poner en valor este artilugio tan oloroso.

“A mí nunca me ha gustado”, comentaba el presentador: “Tíralo en tu casa, que pesado”. Sin embargo, Brian estaba en el lado opuesto, confesando una anécdota de su infancia que estuvo cerca de salirle muy cara.

“Yo de pequeño le tiré bombas fétidas a mi padre en el coche”, comenzaba explicando: “Se quedó el coche oliendo a bomba fétida durante un mes”. Cuando Jorge le ha preguntado si “todavía le sigue hablando”, el “bueno” de Brian ha sugerido que estuvo a punto de retirarle la palabra: “Me lo sigue recordando”.

Una historia que ha despertado la risa entre el público y los colaboradores del programa que puedes ver al completo en el vídeo de arriba.