La Voz ha trasladado el foco a Londres cuando Eva González ha mostrado en pantalla una puerta clave en la trayectoria de Mika: la del Royal College of Music, la escuela de música en la que estudió y que el artista ha comparado con un castillo. Al reconocerla, el coach ha explicado que entrar allí resulta muy difícil y que entre los propios alumnos existía un apodo secreto para el centro, al que llamaban la "casa de las lágrimas".

Según ha relatado Mika, el nivel de exigencia diario era tan alto que cada día había al menos una o dos personas llorando en algún rincón de cada piso. Al ser preguntado por Eva González sobre si él también lloró en algún momento, el cantante ha respondido con franqueza que sí, recordando una etapa marcada por la presión y las pruebas de acceso.

Un rechazo inicial y la lucha por una segunda audición

Mika ha explicado que accedió a la escuela de música a los 19 años, pero no a la primera: tras ser rechazado inicialmente, le obligaron a estudiar Economía. Lejos de darse por vencido, regresó allí y esperó a las nueve y media de la noche frente al coche del responsable del centro para pedirle otra oportunidad, logrando finalmente una nueva audición que le abrió las puertas.

La conversación ha dado pie a una reflexión compartida sobre el valor de las segundas oportunidades y de dejar a un lado la vergüenza cuando se persigue un sueño.