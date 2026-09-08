José Luis y José Armando, los hermanos siameses que comparten pareja: "Nuestra novia nos quiere a los dos por igual"

José Armando y José Luis son dos hermanos que nacieron unidos. Son siameses y comparten hígado e intestino, algo que hace que su vida haya estado ligada desde que nacieron. "Nos pronosticaron 10 años de vida", afirman.

Aunque los médicos estudiaron la posibilidad de separarlos desde un principio, el riesgo para ambos era demasiado alto. Por eso, han decidido vivir el resto de sus días juntos, con las dificultades que eso supone.

Comer, dormir, ducharse o caminar son tareas sencillas que para ellos son todo un mundo. Para ir al baño deben avisarse el uno al otro, para moverse se montan en un patinete y para comer deben ponerse de acuerdo con el menú.

Tener intimidad es algo muy complicado cuando tienes a una persona pegada al cuerpo. Por eso, al principio cuando uno de ellos estaba con alguien, el otro se ponía un antifaz y cascos para tratar de darles espacio, hasta que ahora se han puesto de acuerdo hasta con la novia que tienen... ¡que es la misma!

"Nos conocimos en un centro comercial, nos pidió una foto como una seguidora más", nos cuentan, "pero pronto vimos que quería interactuar con los dos, hacíamos videollamadas...". Tal fue la conexión que pronto llegó el primer beso. "Primero fue a José Luis, luego Armando y luego beso de tres", afirman.

Hoy llevan ya dos años y medio conociéndose y aseguran que están en su mejor momento y sueñan con casarse y tener una familia. "Los tres nos amamos, ella nos quiere a los dos igual", aseguran.

José Luis y José Armando nos cuentan cómo han sido estos 27 años siendo uno de los pocos siameses que hay en el mundo. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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