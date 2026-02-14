¡Feliz San Valentín! Estas son las cinco historias de amor que más nos han emocionado en Y ahora Sonsoles

Cada tarde, el programa de Sonsoles Ónega nos regala historias que van mucho más allá de los titulares. Entre todas ellas, hay algunas que nos han tocado especialmente el alma. Estas son cinco de las que más nos han emocionado.

Carmen y Begoña: un amor de residencia

Carmen nunca imaginó que volvería a enamorarse. Tras una vida marcada por experiencias difíciles, el destino quiso que en una residencia de mayores se cruzara con Begoña. Entre paseos, confidencias y tardes compartidas, nació una relación que les devolvió la ilusión.

“Nunca pensé que me volvería a enamorar”, confesó Carmen en el programa, emocionando al público con una historia que demuestra que el amor no entiende de edades y que siempre hay espacio para comenzar de nuevo.

Cristina y Juanma se enfrentan a su empresa por amor

Lo suyo fue un flechazo, pero también un riesgo. Cristina y Juanma se enamoraron en el trabajo, pese a que la empresa prohíbe expresamente las relaciones entre empleados. “Si lo descubren, o te despiden o separan a la pareja”, explicaron.

Aun así, decidieron apostar por su relación, viviendo su historia con discreción pero con la firme convicción de que su amor merecía la pena. Su testimonio abrió el debate sobre los límites entre la vida profesional y la personal.

Trini y José, juntos contra los prejuicios

Trini y José presumen de su relación con orgullo. Saben que su físico llama la atención: “Se nos quedan mirando porque yo mido 1,33 y él, 1,20 metros”. Sin embargo, lejos de esconderse, han aprendido a ignorar las miradas y los comentarios.

Su paso por el programa fue una lección de autoestima y naturalidad. Demostraron que el amor verdadero no se mide en centímetros y que los prejuicios solo se vencen viviendo con autenticidad.

Ana y Daniel, de hermanos a enamorados

La historia de Ana y Daniel es, sin duda, una de las más polémicas que han pasado por el plató. Son hermanos, están enamorados y quieren casarse. “Al principio era un poco forzado. Ella tenía 20 años y yo 17”, reconocieron.

Ellos defienden que su relación es sincera y libre, mientras que gran parte de su entorno cuestionó los límites legales y morales de su amor.

Fina y su marido, un amor contra el olvido

Si hay una historia que arrancó lágrimas, fue la de Fina y su marido en su lucha contra el alzhéimer. La enfermedad ha ido borrando recuerdos, pero no el vínculo que les une.

“Antes me muero que olvidar a mis hijos”, aseguró ella en un momento que dejó el plató en silencio. Su batalla diaria es un ejemplo de resistencia, compromiso y amor incondicional frente a una de las enfermedades más devastadoras.