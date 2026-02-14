Antena3
“Maneja tu mente o estás perdido”: tensión y dolor en el próximo programa de El Desafío

La competición está más reñida que nunca en una edición cuyos concursantes están superando sus límites.

Pilar Rubio

Julián López
La sexta gala de El Desafío nos ha dejado a Eduardo Navarrete como claro ganador, una edición que está siendo muy reñida ya que todos los concursantes están demostrando que cualquiera puede alzarse con la victoria.

Eduardo Navarrete gana la sexta gala de El Desafío

En la próxima gala, las cosas se ponen muy tensas, y con el pasar de los programas, la recta final está cada vez más cerca. Los concursantes se lo juegan absolutamente todo, y cualquier detalle puede decantar la balanza.

“Tienes que manejar tu mente, si no, estás perdido”, avisa Pilar Rubio, además del dolor que supone uno de los retos que nos espera en la próxima gala. Nervios, tensión, y mucha emoción, el próximo viernes en El Desafío.

El agobio de Patricia Conde en la fuga extrema

El increíble baile de Willy Bárcenas sobre un balancín gigante

José Yélamo se rompe tras su apnea: “He pensado mucho en mi mujer y mi hija”

Joaquín disfruta al probar los dorayakis: “Está bueno”

"Los fogones son así": Samantha Vallejo-Nágera consuela a Marron tras su "fracaso absoluto"

Contenido extra

Daniel Illescas quita el liderazgo a Willy Bárcenas en el ranking general
La clasificación ha cambiado tras la sexta gala de El Desafío. Willy Bárcenas ha perdido el liderazgo frente a un implacable Daniel Illescas.

El truco de la cebolla crujiente: Karlos Arguiñano desvela cómo se consigue
Karlos Arguiñano ha elaborado una vinagreta diferente con cebolla fresca y crujiente. No te pierdas este truco de cocina infalible para que tus vinagretas destaquen por encima de todo.

Paula y Carla, concursantes de Atrapa un millón

¿Tienen telepatía las gemelas? Paula y Carla lo ponen a prueba esta noche en Atrapa un millón

Juan López

El secreto que llevó a Juan López, un hombre de 82 años, a tener un cuerpo de treintañero: "Empecé a entrenar a los 66"

La fantasía de Eduardo Navarrete y las lágrimas de José Yélamo en el sexto programa de El Desafío

