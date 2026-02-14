La fantasía de Eduardo Navarrete y las lágrimas de José Yélamo en el sexto programa de El Desafío

Cada semana el nivel va en aumento en El Desafío, el sexto programa ha comenzado con un duelo entre María José Campanario y Jéssica Goicoechea sobre un segway en altura. La mujer de Jesús Janeiro ha fallado en el último momento dejando el camino despejado a la influencer.

Tras el sabor agridulce del duelo, la música ha llegado con Eduardo Navarrete. El diseñador se ha subido a unos espectaculares tacones y se ha convertido en la protagonista del musical Sweet Charity. ¡Pura fantasía!

El fuego ha sido el desafío al que se ha enfrentado Eva Soriano. La humorista se ha convertido en una antorcha humana al más puro estilo Indiana Jones. Un reto que ha finalizado con una espectacular sorpresa, la presencia del ganador de la quinta edición, Gotzon Mantuliz como bonzo en el plató de El Desafío.

Lola Lolita ha vuelta al programa en el que fue una polémica concursante para realizar una espectacular coreografía. Un número en el que ha estado acompañada por su hermana Sofía Surferss.

Patricia Conde ha afrontado de una manera estoica su prueba de escapismo. La presentadora ha logrado salir airosa de una urna llena de agua en la que la angustia ha sido protagonista del reto.

A pesar de que el baile no es su fuerte, Willy Bárcenas ha puesto toda la carne en el asador para brillar con una coreografía sobre un balancín gigante . Una prueba de la que el cantante se ha sentido tremendamente orgulloso por el trabajo realizado junto al cuerpo de baile de El Desafío.

El tiro con arco ha sido el reto de Daniel Illescas. El rey de la apnea ha demostrado que la puntería tampoco se le resiste y ha conseguido hacer diana subiendo unas escaleras mecánicas.

La apnea ha sido el desafío de la sexta gala para José Yélamo. El presentador ha demostrado que es un trabajador incansable y ha resistido con todas sus fuerzas bajo el tanque para llegar a los 3:17 minutos en la apnea de El Desafío. Un tiempo que le ha emocionado ya que ha superado todas las expectativas que llevaba tras los ensayos.

La victoria de la gala ha sido para Eduardo Navarrete que se ha llevado el diez de Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura. Una recompensa que el diseñador ha agradecido tras su gran número musical en el sexto programa de El Desafío.