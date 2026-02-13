Mercedes abre el casting para buscarle una novia a su hijo: "Es tímido, pero le gusta cantar y bailar"

Con la llegada de San Valentín, el día de los enamorados, la historia más curiosa la protagonizan Mercedes y su hijo David. Madre e hijo han querido celebrar esta fecha tan especial de una forma muy particular.

Mercedes ha decidido ejercer de auténtica “cupido” para encontrarle pareja a David. Eso sí, no vale cualquiera: tiene muy claros los requisitos que debe cumplir la futura novia.

Busca una chica buena, fiel y con valores sólidos; que no fume, ni beba, ni salga de fiesta, y que prefiera planes como museos o conciertos. Además, quiere que sea romántica, sincera y respetuosa, con una edad similar y gustos tranquilos y culturales.

David se ha presentado como un aficionado del manga, de la música y el baile. ¡Tanto que nos ha hecho una demostración! ¡Dale al play para verlo al completo!