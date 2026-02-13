Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Amor

Mercedes abre el casting para buscarle una novia a su hijo: "Es tímido, pero le gusta cantar y bailar"

Llega San Valentín y Mercedes quiere encontrar una compañera de vida para su hijo David. Sin embargo, no va a ser tarea fácil, ya que tienen varios requisitos.

Busca novia

Publicidad

Con la llegada de San Valentín, el día de los enamorados, la historia más curiosa la protagonizan Mercedes y su hijo David. Madre e hijo han querido celebrar esta fecha tan especial de una forma muy particular.

Mercedes ha decidido ejercer de auténtica “cupido” para encontrarle pareja a David. Eso sí, no vale cualquiera: tiene muy claros los requisitos que debe cumplir la futura novia.

Busca una chica buena, fiel y con valores sólidos; que no fume, ni beba, ni salga de fiesta, y que prefiera planes como museos o conciertos. Además, quiere que sea romántica, sincera y respetuosa, con una edad similar y gustos tranquilos y culturales.

David se ha presentado como un aficionado del manga, de la música y el baile. ¡Tanto que nos ha hecho una demostración! ¡Dale al play para verlo al completo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Busca novia

Mercedes abre el casting para buscarle una novia a su hijo: "Es tímido, pero le gusta cantar y bailar"

Canapé

Detenida por salvar a su vecina, atrapada en su canapé: "Quise ayudar y me dieron un empujón con mucha agresividad"

Nutriman

Tres alimentos que nunca debes lavar si quieres evitar intoxicaciones y arruinar su sabor

Salma
Lo vemos

Así fue el terrorífico secuestro de Salma a manos de su novio: "La ataba todos los días para que no se escapara"

Sonia
Lo vemos

Amigo de Sonia, desaparecida hace un mes en Oropesa del Mar: "Ella no se ha ido voluntariamente, la han hecho desaparecer"

¿Qué pescado macho se puede convertir en hembra a los dos años de vida? Arguiñano lo desvela
Las curiosidades del programa

¿Qué pescado macho se puede convertir en hembra a los dos años de vida? Arguiñano lo desvela

¡Tan real como la vida misma! Karlos Arguiñano ha contado durante el programa cómo un pescado macho se puede convertir en hembra a los dos años de vida.

Sandra
Lo vemos

Hackean la aplicación del banco a Sandra y le roban 2.400 euros: "No sabemos cómo lo hicieron"

Es la última moda en estafas: te hackean la aplicación del banco para quedarse con tus datos. Algo que a Sandra ya le ha costado un disgusto.

Roberto Brasero

Roberto Brasero agradece el apoyo tras el fallecimiento de su madre: "He venido para que, desde donde esté, me siga viendo"

Nieve

Calles y casas bloqueadas por la nieve en León: "Llevamos así desde el 5 de enero"

Cayetano Martínez de Irujo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Cayetano Martínez de Irujo, el hijo de la duquesa de Alba

Publicidad