Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Máxima productividad

Rosa revela hasta qué punto sacrificó sus aficiones por Pasapalabra: estudiaba hasta en su tiempo libre

La coruñesa reconoce que, como concursante, incluso leyendo intentaba "absorber toda la información" con la que se cruzaba.

Rosa revela hasta qué punto sacrificó sus aficiones por Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Rosa Rodríguez saborea las mieles del éxito como ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. No obstante, los 2.716.000 euros conquistados son fruto de mucho sacrificio, de mucho estudio y de poco tiempo libre. Quizá por eso, entre sus consejos a los futuros concursantes, destaca "honestidad y paciencia".

Los consejos de Rosa como ganadora de Pasapalabra a futuros concursantes

La coruñesa, en esta entrevista centrada en sus aficiones, revela que desde que empezó a concursar leía "más bien poco, por no decir casi nada". "Estás intentando absorber toda la información con la que te cruzas", explica, por lo que sentía que tenía que estar quedándose con todos los datos: "Nombres, palabras nuevas..., y al final eso hace que ni disfrutes de la lectura ni que absorbas realmente la información".

Tanto o más significativo es que Rosa no recuerda exactamente la última vez que fue al cine: "Me pillas en blanco". Sobre la música, sí comenta que, de un tiempo hasta ahora, empezó a escuchar más la radio para intentar mejorar en La Pista.

La afición que nunca ha descuidado es la cocina. Como chef en casa, sus preferidas son la mexicana y la italiana, y revela con qué receta tuvo "mucho éxito" recientemente. ¡Dale al play!

3-ilusiona

Alejandro ilusiona al completar el ¿Dónde Están? a la primera: “Está encontrando el camino”

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

Así es Eva Soriano sin maquillaje: “Esta cara es pura verdad”

Así es Eva Soriano sin maquillaje: “Esta cara es pura verdad”

Rosa revela hasta qué punto sacrificó sus aficiones por Pasapalabra

Rosa revela hasta qué punto sacrificó sus aficiones por Pasapalabra: estudiaba hasta en su tiempo libre

Pilar Rubio

“Maneja tu mente o estás perdido”: tensión y dolor en el próximo programa de El Desafío

José Yélamo se rompe tras su apnea: “He pensado mucho en mi mujer y mi hija”
Mejores momentos | Programa 6

José Yélamo se rompe tras su apnea: “He pensado mucho en mi mujer y mi hija”

Joaquín disfruta al probar los dorayakis: “Está bueno”
Contenido extra

VÍDEO INÉDITO: Joaquín disfruta al probar los dorayakis: “Está bueno”

ciencia 2
Imperdible

"Los fogones son así": Samantha Vallejo-Nágera consuela a Marron tras su "fracaso absoluto"

El experimento no salió como esperaban, pero el momento se convirtió en uno de los más graciosos de la noche.

Eduardo Navarrete, tras ganar la sexta gala de El Desafío: “Ha sido una semana mágica”
Contenido extra

Eduardo Navarrete, tras ganar la sexta gala de El Desafío: “Ha sido una semana mágica”

El diseñador se ha mostrado muy satisfecho tras llevarse la victoria en el sexto programa de El Desafío con el musical Sweet Charity.

Daniel Illescas quita el liderazgo a Willy Bárcenas en el ranking general

Daniel Illescas quita el liderazgo a Willy Bárcenas en el ranking general

El truco de la cebolla crujiente: Karlos Arguiñano desvela cómo se consigue

El truco de la cebolla crujiente: Karlos Arguiñano desvela cómo se consigue

Paula y Carla, concursantes de Atrapa un millón

¿Tienen telepatía las gemelas? Paula y Carla lo ponen a prueba esta noche en Atrapa un millón

Publicidad