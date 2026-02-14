Rosa revela hasta qué punto sacrificó sus aficiones por Pasapalabra: estudiaba hasta en su tiempo libre

Rosa Rodríguez saborea las mieles del éxito como ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. No obstante, los 2.716.000 euros conquistados son fruto de mucho sacrificio, de mucho estudio y de poco tiempo libre. Quizá por eso, entre sus consejos a los futuros concursantes, destaca "honestidad y paciencia".

La coruñesa, en esta entrevista centrada en sus aficiones, revela que desde que empezó a concursar leía "más bien poco, por no decir casi nada". "Estás intentando absorber toda la información con la que te cruzas", explica, por lo que sentía que tenía que estar quedándose con todos los datos: "Nombres, palabras nuevas..., y al final eso hace que ni disfrutes de la lectura ni que absorbas realmente la información".

Tanto o más significativo es que Rosa no recuerda exactamente la última vez que fue al cine: "Me pillas en blanco". Sobre la música, sí comenta que, de un tiempo hasta ahora, empezó a escuchar más la radio para intentar mejorar en La Pista.

La afición que nunca ha descuidado es la cocina. Como chef en casa, sus preferidas son la mexicana y la italiana, y revela con qué receta tuvo "mucho éxito" recientemente. ¡Dale al play!