Eduardo Navarrete, tras ganar la sexta gala de El Desafío: “Ha sido una semana mágica”

Eduardo Navarrete ha bromeado sobre cómo ha escalado posiciones en el ranking general tras llevarse los tres dieces del jurado en el sexto programa de El Desafío.

“Ha sido una semana mágica” ha confesado el concursante sobre cómo ha preparado su reto musical. El diseñador ha querido agradecer todo el apoyo que ha tenido del cuerpo de baile del programa.

Esta victoria ha dado a Eduardo Navarrete “gasolina” para lo que queda en los próximos programas de El Desafío. ¿Con qué más nos puede sorprender?