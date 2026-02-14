Antena3
Eduardo Navarrete, tras ganar la sexta gala de El Desafío: “Ha sido una semana mágica”

El diseñador se ha mostrado muy satisfecho tras llevarse la victoria en el sexto programa de El Desafío con el musical Sweet Charity.

Carmen Pardo
Publicado:

Eduardo Navarrete ha bromeado sobre cómo ha escalado posiciones en el ranking general tras llevarse los tres dieces del jurado en el sexto programa de El Desafío.

La fantasía de Eduardo Navarrete en el musical de Sweet Charity

“Ha sido una semana mágica” ha confesado el concursante sobre cómo ha preparado su reto musical. El diseñador ha querido agradecer todo el apoyo que ha tenido del cuerpo de baile del programa.

Esta victoria ha dado a Eduardo Navarrete “gasolina” para lo que queda en los próximos programas de El Desafío. ¿Con qué más nos puede sorprender?

Juandi celebra con un chapuzón los 447 minutos de Daniel Illescas en la apnea

"Los fogones son así": Samantha Vallejo-Nágera consuela a Marron tras su "fracaso absoluto

Daniel Illescas quita el liderazgo a Willy Bárcenas en el ranking general

El truco de la cebolla crujiente: Karlos Arguiñano desvela cómo se consigue
Perfecto para vinagretas

Paula y Carla, concursantes de Atrapa un millón
A las 22.00 horas

¿Tienen telepatía las gemelas? Paula y Carla lo ponen a prueba esta noche en Atrapa un millón

Juan López
Nos lo cuenta

El secreto que llevó a Juan López, un hombre de 82 años, a tener un cuerpo de treintañero: "Empecé a entrenar a los 66"

Juan López tiene más de 80 años, pero varias universidades le estudian por tener un cuerpo digno de una persona de 30 años. Hoy, nos cuenta cuál es su clave para mantenerse joven.

La fantasía de Eduardo Navarrete y las lágrimas de José Yélamo en el sexto programa de El Desafío
Crónica | Programa 6

La sexta gala ha traído la magia de la mano de Eduardo Navarrete en su musical Sweet Charity y hemos vivido una apnea muy emocionante con la lucha protagonizada por José Yélamo bajo el agua.

Eduardo Navarrete gana la sexta gala de El Desafío

Santiago Segura toca el botón de la injusticia a favor de Eva Soriano

La lucha de José Yélamo para llegar a los 3:17 minutos en la apnea de El Desafío

