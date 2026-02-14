Así es Eva Soriano sin maquillaje: “Esta cara es pura verdad”

Roberto Leal ha explicado la crudeza del desafío al que se ha enfrentado esta semana Eva Soriano en el que ha llegado a sufrir quemaduras en los labios durante los ensayos. “Me quemé los labios porque parece que el combustible y la piel no se llevan bien” ha dicho la concursante.

La humorista ha contado el peligro de la prueba y la falta de protección que tiene para enfrentarse al reto con fuego.

“No se puede ir maquillada en esta prueba, esta cara es pura verdad” ha asegurado la concursante de El Desafío al mostrar su rostro limpio.