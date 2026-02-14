Antena3
Mejores momentos | Programa 6

Así es Eva Soriano sin maquillaje: “Esta cara es pura verdad”

La humorista ha explicado el motivo por el que no ha podido maquillarse en esta gala.

Carmen Pardo
Roberto Leal ha explicado la crudeza del desafío al que se ha enfrentado esta semana Eva Soriano en el que ha llegado a sufrir quemaduras en los labios durante los ensayos. “Me quemé los labios porque parece que el combustible y la piel no se llevan bien” ha dicho la concursante.

Eva Soriano se convierte en una espectacular antorcha humana

La humorista ha contado el peligro de la prueba y la falta de protección que tiene para enfrentarse al reto con fuego.

“No se puede ir maquillada en esta prueba, esta cara es pura verdad” ha asegurado la concursante de El Desafío al mostrar su rostro limpio.

José Yélamo se rompe tras su apnea: “He pensado mucho en mi mujer y mi hija”

