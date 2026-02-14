VÍDEO INÉDITO: Joaquín disfruta al probar los dorayakis: “Está bueno”

Antena3
La guía japonesa les ofrece a los Sánchez Saborido probar los dulces favoritos de Doraemon.

Carmen Pardo
Joaquín, Daniela, Susana y Salma han probado por primera vez los dorayakis japoneses, un dulce típico conocido por ser el favorito de Doraemon.

Mientras degustaban el dorayaki, la guía les ha preguntado si eran capaces de adivinar de qué estaba relleno, “no es chocolate” les adelantaba su acompañante.

La guía les explica que está relleno de pasta de judía roja, una revelación que hace que Salma y Susana Saborido dejen de comer el dulce japonés mientras Joaquín disfruta comiéndolo, “pues está bueno”, ha asegurado el exfutbolista.

