Celebramos San Valentín recordando las historias de amor que han marcado Sueños de libertad

Sueños de libertad nos ha regalado momentos muy románticos desde que comenzó a emitirse en las tardes de Antena 3 hace ya dos años. Las tramas de las parejas que han ido surgiendo nos han mantenido pegados a la pantalla y también nos han hecho sufrir si los enamorados no pasaban por un buen momento.

Con motivo del día de San Valentín, hemos querido recordar algunas de las parejas más míticas de la serie para analizar en qué punto se encuentran en el momento de emisión actual.

Begoña y Andrés

Begoña y Andrés llevan dos años haciéndonos sufrir al ver que la felicidad nunca les sonríe. Primero fue Jesús, después María y ahora Gabriel. La pareja siempre se encuentra piedras en el camino para poder estar juntos.

Begoña se creyó las mentiras de Gabriel y acabó casándose y teniendo un hijo con él: Juanito. Para Begoña, lo más importante ahora es que sus hijos estén bien, por lo que su amor por Andrés ha quedado en segundo plano.

El hijo de Damián, sin embargo, parece haberse librado de María y piensa luchar por recuperar a Begoña y construir un futuro con ella, con Julia y con el pequeño Juanito. ¿Acabará consiguiéndolo?

Marta con Fina y Cloe

Marta y Fina nos han regalado una de las historias de amor más intensas y sinceras de la serie. A pesar de todos los inconvenientes a los que han tenido que hacer frente en su camino, la pareja nos demostró en más de una ocasión que el amor lo puede todo.

Sin embargo, la muerte de Santiago y las amenazas de Pelayo provocaron la separación de la pareja. Fina se vio obligada a marcharse a Argentina y Marta se quedó en Toledo completamente destrozada. ¿Volverán a verse algún día?

La llegada de Cloe a la empresa le devolvió a Marta las ganas de sonreír. Aunque en un principio no se fiaba de ella, la hija de Damián acabó dejándose llevar y se dio una nueva oportunidad de ser feliz. Las dos disfrutan de su relación a escondidas, aunque Marta sigue teniendo muy presente a Fina.

Carmen y Tasio

Carmen y Tasio se han convertido en una de las relaciones más consolidadas de la serie a pesar de haber tenido que enfrentarse a problemas económicos, provocados por terceras personas o por desconfianzas. Tasio ha madurado mucho desde que se casó con Carmen y los dos han formado un gran equipo que mira por el bien común.

Luis y Luz

Luz y Luis nos han enternecido con muchas de las escenas que nos han regalado desde que iniciaron su relación. Ellos también han tenido que hacer frente a problemas provocados por mentiras, desconfianza y terceras personas, pero los dos tienen muy claro que su amor puede con todo y son un claro ejemplo de superación.

Damián y Digna

La relación de Damián y Digna ha estado llena de idas y venidas. Los errores del pasado del patriarca de los De la Reina hicieron mella en su relación y ella acabó cayendo en los brazos de Don Pedro.

Tras quedarse viuda y cerrar sus heridas, Digna volvió a acercase a Damián y, actualmente, se ha convertido en su mayor apoyo. ¿Formalizarán su relación algún día?

Estos son solo algunos ejemplos de historias que nos han atrapado y nos siguen manteniendo pegados a Sueños de libertad cada tarde. No nos olvidamos de los románticos momentos que nos regalaron Joaquín y Gema, Irene y José o Claudia y Mateo y estamos seguros de que todavía quedan muchas nuevas parejas por descubrir. ¡No te pierdas Sueños de libertad de lunes a viernes, a las 15:45h en Antena 3! ¡También disponible en atresplayer!