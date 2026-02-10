Empresaria a favor de la nueva medida de la Seguridad Social para combatir las falsas bajas: "Llegué a tener toda la plantilla de baja"

Cada vez son más los trabajadores que se cogen la baja laboral en nuestro país. Tanto es así que en 10 años se ha triplicado el número de trabajadores a quienes se les da una incapacidad temporal.

Ante los crecientes datos, la Seguridad Social ha anunciado la puesta en marcha de un mecanismo con el que controlar las bajas: un observatorio que monitorizará la evolución de estas para justificar las ausencias prolongadas.

Muchos empresarios se han mostrado a favor de la medida, ya que han vivido el aumento de las bajas en primera persona. En el caso de Ruxandra, ha llegado a pagar 1.500 euros de más al mes por cuatro personas que estaban de baja. "He llegado a tener toda la plantilla de baja", señala.

Ahora mismo, Ruxandra trabaja sola en su clínica estética porque, dada su experiencia, no confía en ningún trabajador. "Llegué a contratar detectives y descubrir que estaban dando servicios por su cuenta", asegura.

Esta medida pretende garantizar la eficiencia de las bajas en nuestro país. Y tú, ¿qué opinas del observatorio de bajas laborales?