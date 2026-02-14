Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

"Los fogones son así": Samantha Vallejo-Nágera consuela a Marron tras su "fracaso absoluto"

El experimento no salió como esperaban, pero el momento se convirtió en uno de los más graciosos de la noche.

ciencia 2

Publicidad

Durante la visita de Samantha Vallejo-Nágera a El Hormiguero, Marron intentó llevar a cabo uno de los experimentos más visuales de la noche: hacer girar una gota de agua dentro de una sartén caliente para mostrar el llamado efecto Leidenfrost. Sin embargo, lo que prometía ser un momento hipnótico terminó convirtiéndose en un “fracaso absoluto”.

La idea era sencilla en apariencia: colocar una gota de agua sobre una sartén a más de 100 ºC para que, gracias al efecto Leidenfrost, se formara una fina capa de vapor entre el líquido y la superficie. Esa capa actúa como un aislante que evita el contacto directo, reduce el rozamiento y permite que la gota se desplace y gire durante varios segundos, incluso colisionando con otras gotas coloreadas.

Pero el experimento no funcionó como estaba previsto en directo, y la esperada coreografía de gotas no llegó a producirse. Ante la situación, el equipo tuvo que recurrir a las imágenes del ensayo para mostrar cómo debía haber sido el resultado final.

Lejos de dramatizar el momento, Samantha se tomó el fallo con humor y terminó consolando a Marron con una frase muy propia de los fogones: “los fogones son así”. Un momento espontáneo que arrancó las risas del plató y recordó que, tanto en la cocina como en la ciencia, no todo siempre sale a la primera.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

ciencia 2

"Los fogones son así": Samantha Vallejo-Nágera consuela a Marron tras su "fracaso absoluto"

Eduardo Navarrete, tras ganar la sexta gala de El Desafío: “Ha sido una semana mágica”

Eduardo Navarrete, tras ganar la sexta gala de El Desafío: “Ha sido una semana mágica”

Daniel Illescas quita el liderazgo a Willy Bárcenas en el ranking general

Daniel Illescas quita el liderazgo a Willy Bárcenas en el ranking general

El truco de la cebolla crujiente: Karlos Arguiñano desvela cómo se consigue
Perfecto para vinagretas

El truco de la cebolla crujiente: Karlos Arguiñano desvela cómo se consigue

Paula y Carla, concursantes de Atrapa un millón
A las 22.00 horas

¿Tienen telepatía las gemelas? Paula y Carla lo ponen a prueba esta noche en Atrapa un millón

Juan López
Nos lo cuenta

El secreto que llevó a Juan López, un hombre de 82 años, a tener un cuerpo de treintañero: "Empecé a entrenar a los 66"

Juan López tiene más de 80 años, pero varias universidades le estudian por tener un cuerpo digno de una persona de 30 años. Hoy, nos cuenta cuál es su clave para mantenerse joven.

La fantasía de Eduardo Navarrete y las lágrimas de José Yélamo en el sexto programa de El Desafío
Crónica | Programa 6

La fantasía de Eduardo Navarrete y las lágrimas de José Yélamo en el sexto programa de El Desafío

La sexta gala ha traído la magia de la mano de Eduardo Navarrete en su musical Sweet Charity y hemos vivido una apnea muy emocionante con la lucha protagonizada por José Yélamo bajo el agua.

Eduardo Navarrete gana la sexta gala de El Desafío

Eduardo Navarrete gana la sexta gala de El Desafío: “Tenía muchas ganas de decir esto”

Santiago Segura toca el botón de la injusticia a favor de Eva Soriano

Santiago Segura toca el botón de la injusticia a favor de Eva Soriano: “Has tragado tóxico y me parece injusto mi dos”

La lucha de José Yélamo para llegar a los 3:17 minutos en la apnea de El Desafío

La lucha de José Yélamo para llegar a los 3:17 minutos en la apnea de El Desafío

Publicidad