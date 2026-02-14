"Los fogones son así": Samantha Vallejo-Nágera consuela a Marron tras su "fracaso absoluto"

Durante la visita de Samantha Vallejo-Nágera a El Hormiguero, Marron intentó llevar a cabo uno de los experimentos más visuales de la noche: hacer girar una gota de agua dentro de una sartén caliente para mostrar el llamado efecto Leidenfrost. Sin embargo, lo que prometía ser un momento hipnótico terminó convirtiéndose en un “fracaso absoluto”.

La idea era sencilla en apariencia: colocar una gota de agua sobre una sartén a más de 100 ºC para que, gracias al efecto Leidenfrost, se formara una fina capa de vapor entre el líquido y la superficie. Esa capa actúa como un aislante que evita el contacto directo, reduce el rozamiento y permite que la gota se desplace y gire durante varios segundos, incluso colisionando con otras gotas coloreadas.

Pero el experimento no funcionó como estaba previsto en directo, y la esperada coreografía de gotas no llegó a producirse. Ante la situación, el equipo tuvo que recurrir a las imágenes del ensayo para mostrar cómo debía haber sido el resultado final.

Lejos de dramatizar el momento, Samantha se tomó el fallo con humor y terminó consolando a Marron con una frase muy propia de los fogones: “los fogones son así”. Un momento espontáneo que arrancó las risas del plató y recordó que, tanto en la cocina como en la ciencia, no todo siempre sale a la primera.