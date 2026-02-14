Mejores momentos | Programa 6
La crítica de Lola Lolita a Willy Bárcenas: “Te he visto un poco descoordinado”
La invitada de El Desafío no tiene pelos en la lengua y ha valorado la coreografía del concursante con dureza.
Publicidad
Lola Lolita es una mujer sin filtro y así lo ha demostrado en su intervención cómo invitada de El Desafío.
Cuando le ha tocado dar su opinión sobre el reto de Willy Bárcenas, la influencer no ha sido políticamente correcta y ha querido expresar su opinión.
“Yo soy un poco criticona y te he visto un poco descoordinado” le ha manifestado Lola Lolita a Willy Bárcenas. Una valoración negativa que es la primera vez que se ve por parte de un invitado de El Desafío.
Publicidad