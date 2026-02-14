El secreto que llevó a Juan López, un hombre de 82 años, a tener un cuerpo de treintañero: "Empecé a entrenar a los 66"

Juan López ha vivido una vida como cualquier hombre que llega a los 82 años. Era mecánico y prácticamente no hizo deporte hasta los 66, pero hoy varias universidades le estudian porque mantiene un 77% de su masa muscular, algo propio de un treintañero.

Aunque los médicos creen que hay gran parte de genética en este fenómeno, aseguran que el entrenamiento y la vida saludable son clave para tener un cuerpo joven. Algo que se ha tomado muy en serio para poder cuidar de su mujer, una mujer dependiente que necesita su ayuda diariamente.

La vida de Juan cambió por completo a los 66 años, cuando su hija le animó a empezar a correr. Desde entonces, comenzó a entrenar más a menudo y se enamoró del deporte, hasta el punto de que hoy gana maratones y bate récords mundiales, algo que resulta insólito para alguien de su edad.

Aunque Juan no ha llevado una vida extraordinaria, la salud es hoy su superpoder. Un milagro que, según los expertos, se basa en llevar una vida sencilla y saludable. ¡Dale al play para escucharle!