José Yélamo se rompe tras su apnea: “He pensado mucho en mi mujer y mi hija”

Roberto Leal ha valorado el esfuerzo de todos los concursantes de esta edición, “nadie tira la toalla”, ha afirmado el presentador de El Desafío.

Un claro ejemplo de esa garra ha sido la gran apnea que ha protagonizado José Yélamo en la que ha tenido que luchar mucho para llegar a los 3:17 minutos.

Una marca de la que el presentador se ha mostrado muy orgulloso y se lo ha querido dedicar entre lágrimas a su familia que estaba en el plató, “no puedo hablar mucho porque estoy muy emocionado”, ha asegurado el concursante de El Desafío.