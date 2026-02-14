Antena3
José Yélamo se rompe tras su apnea: “He pensado mucho en mi mujer y mi hija”

El presentador ha dado el máximo en la prueba para conseguir llegar a los 3:17 minutos, una marca de la que se ha mostrado muy orgulloso y emocionado.

Carmen Pardo
Roberto Leal ha valorado el esfuerzo de todos los concursantes de esta edición, “nadie tira la toalla”, ha afirmado el presentador de El Desafío.

Un claro ejemplo de esa garra ha sido la gran apnea que ha protagonizado José Yélamo en la que ha tenido que luchar mucho para llegar a los 3:17 minutos.

Una marca de la que el presentador se ha mostrado muy orgulloso y se lo ha querido dedicar entre lágrimas a su familia que estaba en el plató, “no puedo hablar mucho porque estoy muy emocionado”, ha asegurado el concursante de El Desafío.

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra

María José Campanario revoluciona El Desafío con la Film Symphony Orchestra al ritmo de Piratas del Caribe: “Es un honor”

Joaquín disfruta al probar los dorayakis: “Está bueno”

VÍDEO INÉDITO: Joaquín disfruta al probar los dorayakis: “Está bueno”

ciencia 2

"Los fogones son así": Samantha Vallejo-Nágera consuela a Marron tras su "fracaso absoluto"

Eduardo Navarrete, tras ganar la sexta gala de El Desafío: “Ha sido una semana mágica”
Eduardo Navarrete, tras ganar la sexta gala de El Desafío: “Ha sido una semana mágica”

Daniel Illescas quita el liderazgo a Willy Bárcenas en el ranking general
Daniel Illescas quita el liderazgo a Willy Bárcenas en el ranking general

El truco de la cebolla crujiente: Karlos Arguiñano desvela cómo se consigue
El truco de la cebolla crujiente: Karlos Arguiñano desvela cómo se consigue

Karlos Arguiñano ha elaborado una vinagreta diferente con cebolla fresca y crujiente. No te pierdas este truco de cocina infalible para que tus vinagretas destaquen por encima de todo.

Paula y Carla, concursantes de Atrapa un millón
¿Tienen telepatía las gemelas? Paula y Carla lo ponen a prueba esta noche en Atrapa un millón

Las hermanas serán las primeras concursantes de este nuevo programa de Atrapa un millón, dispuestas a llevarse una gran cantidad de dinero gracias a la ‘telepatía’ que caracteriza a las gemelas.

Juan López

El secreto que llevó a Juan López, un hombre de 82 años, a tener un cuerpo de treintañero: "Empecé a entrenar a los 66"

La fantasía de Eduardo Navarrete y las lágrimas de José Yélamo en el sexto programa de El Desafío

La fantasía de Eduardo Navarrete y las lágrimas de José Yélamo en el sexto programa de El Desafío

Eduardo Navarrete gana la sexta gala de El Desafío

Eduardo Navarrete gana la sexta gala de El Desafío: “Tenía muchas ganas de decir esto”

