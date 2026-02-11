Antena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Álvaro de Marichalar: ¿cómo le han sentado las memorias de Urdangarin?

Pese a nacer en una familia poderosa, Álvaro tuvo claro que su camino no estaba en la aristocracia, sino en la aventura. Hoy, nos cuenta qué supuso para él la incursión de su apellido en la Casa Real.

Nacido en el seno de la aristocracia, Álvaro de Marichalar es el miembro más aventurero de la dinastía. Fue en los años 90, cuando la relación de su hermano Jaime de Marichalar y la infanta Elena de Borbón comenzó a fraguarse, que el apellido Marichalar pasó a formar parte de la Casa Real.

Pese a haberse labrado una exitosa carrera en el mundo del deporte y de la navegación, la etiqueta de "hermano de" o "cuñado de" le pesó más de la cuenta. Algo que, según cuenta, llegó a perjudicarle personal y profesionalmente.

Tanto Álvaro como Jaime han tenido altibajos durante su relación como hermanos, aunque a raíz del ictus isquémico que el exmarido de la infanta sufrió en 2001, ambos parecían más unidos. ¿Cómo es la relación actual de Álvaro de Marichalar con su hermano? ¿Cómo han sentado las memorias de Iñaki Urdangarin en la familia Marichalar? ¡Nos lo cuenta, a partir de las 17:00h en Antena 3!

Publicidad