Juan López, el hombre de 82 años al que estudian por tener un cuerpo de 30: "Hay genética, pero también entrenamiento"

Juan López es el verdadero 'Superlópez', ya que tiene 82 años, pero entrena diariamente, gana maratones y bate récords. Este mantiene un 77% de su masa muscular, algo solo propio de una persona de 30 años.

Varias universidades tratan de encontrar la explicación a su juventud, aunque aún no han dado con ella. Sin embargo, Juan López parece tenerlo claro: la clave para mantenerse joven es hacer deporte y mantenerse activo. "Mucho es genética, pero también entrenamiento", asegura.

Para Juan, todo cambió a los 66 años, cuando comenzó a correr. Aquel deporte se convirtió en su vía de escape y su refugio y le permitió competir contra sí mismo. Tanto que en 2024 se proclamó campeón de Europa de maratón en la categoría M80 y en 2025 batió el récord mundial de 50 kilómetros, registros que resultan inalcanzables para la mayoría de corredores varias décadas más jóvenes.

El deporte, sumado a la alimentación consciente y saludable, le permite a Juan mantenerse joven. Algo que no solo hace por él, sino también por su mujer, para poder seguir cuidándola muchos años. ¡Dale al play para escuchar su historia!