Insólito
Juan López, el hombre de 82 años al que estudian por tener un cuerpo de 30: "Hay genética, pero también entrenamiento"
Gana maratones y bate récords muundiales porque a sus 82 años, su edad corporal es de treintañero. Una realidad a la que muchas universidades tratan de buscar explicación.
Publicidad
Juan López es el verdadero 'Superlópez', ya que tiene 82 años, pero entrena diariamente, gana maratones y bate récords. Este mantiene un 77% de su masa muscular, algo solo propio de una persona de 30 años.
Varias universidades tratan de encontrar la explicación a su juventud, aunque aún no han dado con ella. Sin embargo, Juan López parece tenerlo claro: la clave para mantenerse joven es hacer deporte y mantenerse activo. "Mucho es genética, pero también entrenamiento", asegura.
Para Juan, todo cambió a los 66 años, cuando comenzó a correr. Aquel deporte se convirtió en su vía de escape y su refugio y le permitió competir contra sí mismo. Tanto que en 2024 se proclamó campeón de Europa de maratón en la categoría M80 y en 2025 batió el récord mundial de 50 kilómetros, registros que resultan inalcanzables para la mayoría de corredores varias décadas más jóvenes.
Más Noticias
- La confianza de Joaquín Sánchez y Susana Saborido con sus hijas: "Hablamos de sexo abiertamente, aunque él lo pasa peor"
- La medida que pone fin a los precios abusivos en casos de emergencia: "Mi padre falleció y los vuelos no bajaban de 1.000 euros"
- Florinda, de estafada a presunta estafadora por un falso amor: "Quise ayudar a un hombre que decía ser un soldado de Líbano"
El deporte, sumado a la alimentación consciente y saludable, le permite a Juan mantenerse joven. Algo que no solo hace por él, sino también por su mujer, para poder seguir cuidándola muchos años. ¡Dale al play para escuchar su historia!
Publicidad