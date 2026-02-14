Antena3
El miércoles a las 23:00 horas

La propuesta de Joaquín a un japonés: “Le cambio veinte vacas porque tenga una melena buena”

El capitán ha decidido hacer una proposición a un granjero en Japón, ¿aceptará el cambio que le ha propuesto Joaquín?

Carmen Pardo
El pelo es una de las mayores preocupaciones de Joaquín Sánchez, el exfutbolista ha querido hablarle de sus secretos a un japonés haciéndole una proposición, “le cambio veinte vacas porque él tenga una melena buena” ha dicho Joaquín.

Tras su visita a la granja, la familia Sánchez Saborido ha incorporado el deporte a su viaje dando un paseo en bicicleta, un momento que denota el lamentable estado físico de los miembros de la familia.

“Somos un poquito flojos” ha asegurado Susana Saborido. No te pierdas la nueva aventura de El capitán en Japón, el miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

“No vengo más”: El enfado de Susana Saborido tras montar en la atracción acuática

La propuesta de Joaquín a un japonés: “Le cambio veinte vacas porque tenga una melena buena”

Joaquín disfruta al probar los dorayakis: “Está bueno”
Contenido extra

La guía japonesa les ofrece a los Sánchez Saborido probar los dulces favoritos de Doraemon.

