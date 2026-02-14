Todo lo que debes saber antes del gran estreno de En tierra lejana, la nueva serie turca de Antena 3

La nueva superproducción turca está arrasando en su país y promete convertirse en uno de los grandes fenómenos televisivos de los que no podremos dejar de hablar. Tradición, secretos, amores imposibles y una mujer dispuesta a desafiarlo todo. Aquí te contamos las claves de En tierra lejana, antes de su esperado estreno en Antena 3.

Un viaje que cambia una vida

De un día para otro, la vida de Alya da un giro radical. Su marido, Boran Albora, muere en un trágico accidente y todo cambia para ella y su hijo. Cumpliendo su última voluntad, Alya viaja desde Alaska hasta Mardin, la tierra natal de Boran, sin imaginar que ese viaje lo cambiará todo.

Al llegar, se encuentra con una familia muy tradicional, de costumbres turcas arraigadas y muy diferente a la forma de vida a la suya. En la mansión Albora, las normas se imponen sobre los sentimientos.

Alya descubre que Boran no era el hombre que creía. Su pasado en Mardin esconde una doble vida y un motivo muy oscuro por el que decidió marcharse. ¿Qué harías si el amor de tu vida hubiera estado sosteniéndose sobre una mentira? ¿Fue realmente un accidente la muerte de Boran o una venganza?

Rivalidades, secretos familiares y un clan implacable

Los Albora tienen una rivalidad con la familia Baybars, un clan muy peligroso. Al enterarse, Alya intenta marcharse, pero no se lo pondrán fácil. La matriarca la culpa de la tragedia y Cihan Albora, el hermano de su difunto marido, vigila cada uno de sus pasos, por lo que escapar de Mardin será mucho más difícil de lo que imaginaba.

Y cuando cree haberlo visto todo, una revelación lo cambia todo: Boran dejó una última voluntad escrita y deberá cumplirla. Una voluntad que no solo condiciona su futuro, sino que la ata aún más al clan Albora. Lo que al principio parece un simple trámite se convierte en un laberinto de prohibiciones, obligaciones y verdades ocultas que la obligarán a replantearse todo lo que creía saber sobre su marido, y sobre sí misma.

Una historia que combina drama, misterio y fuerza femenina

Más allá del misterio de la muerte de Boran y los secretos del clan Albora, la serie es un homenaje a la resistencia de una madre dispuesta a luchar por su hijo contra todo lo que la rodea.

El pequeño Cihan Deniz es el heredero del clan Albora, y a ojos de todos se convierte en un objetivo: para los Albora, representa el futuro de la familia; para los Baybans, un punto débil para hacer daño a sus enemigos. Alya, en medio de la tormenta, se convierte en la única que vela por el bienestar de su hijo en una historia de valentía, sacrificio, identidad y supervivencia.

Secretos, amenazas, y una guerra entre clanes pondrá patas arriba las vidas de todos en Mardin. Este domingo, gran estreno de En tierra lejana, solo en Antena 3.