La mansión real de los Korhan: la lujosa villa de 30 millones de euros que fue símbolo de una dinastía

La mansión de los Korhan en Una nueva vida se ha convertido en uno de los escenarios más icónicos de la ficción turca. Su presencia en pantalla transmite poder, tradición familiar y un lujo casi intimidante que encaja a la perfección con el universo de los Korhan.

Aunque muchos espectadores podrían pensar que se trata de un set construido para el rodaje, la realidad es aún más sorprendente: la familia protagonista vive en una verdadera villa situada en el prestigioso distrito de Beylerbeyi, en la orilla asiática del Bósforo. Su majestuosidad, los jardines, las terrazas y las vistas al estrecho añaden una dimensión visual inigualable a la narrativa de la serie.

Más allá de su papel en ficción, la mansión tiene una historia de película. Durante años perteneció a los Sabancı, una de las dinastías más ricas y poderosas de Turquía. Su nombre figura entre las grandes élites económicas turcas, y esta villa fue durante largo tiempo uno de sus símbolos más visibles de estatus y patrimonio. Su ubicación privilegiada y su arquitectura refinada la convirtieron en un referente de la Costa del Golfo, reconocida como una de las residencias más espectaculares de la zona.

Cuando comenzó el rodaje de Una nueva vida, la propiedad fue alquilada durante casi cuatro años para acoger las escenas familiares de los Korhan. El acuerdo rondaba los 600.000 liras turcas mensuales, una cifra tan impresionante como la propia casa. Lo más llamativo es que los propietarios decidieron destinar todos esos ingresos a proyectos de caridad, transformando el impacto de la serie más allá de lo audiovisual y dejando una huella social significativa.

A finales de 2024, la villa fue puesta oficialmente a la venta por un precio récord: 1 billón 250 millones de liras turcas, aproximadamente por más de 30 millones de euros. Con una parcela de más de 2.380 m², una superficie habitable cercana a los 2.000 m², 14 habitaciones y 6 baños, la propiedad continúa a la espera de un comprador. Aunque no existen confirmaciones oficiales de una venta cerrada, todo indica que la mansión sigue disponible, generando un creciente interés tanto por parte de compradores internacionales como de curiosos enamorados de la serie.

El futuro de la casa es todavía un misterio. Si finalmente encuentra un nuevo propietario, no se descarta que vuelva a aparecer en pantalla con una nueva identidad y en otra ficción. Su imponente presencia, su historia ligada al poder económico turco y su conexión con Una nueva vida hacen de la mansión Korhan un escenario vivo, cuyo papel, tanto en la televisión como en el mundo real, podría no haber hecho más que empezar.