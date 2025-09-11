Cristina y Juanma se enamoraron pese a la prohibición de su empresa: "Si lo descubren, o te despiden o separan a la pareja"

El amor surge cuando menos te lo esperas y Cristina y Juanma son el vivo ejemplo de ello. Ambos se conocieron en el bingo en el que trabajaban y se enamoraron. El problema: la empresa tenía una norma expresa que prohibía las relaciones románticas entre compañeros. "El primer día de trabajo te lo decían", señala ella.

Las miradas y la conexión era tan fuerte que no pudieron evitar ir a más. "Lo ocultábamos de puertas para fuera y en el trabajo nos ignorábamos", cuenta Cristina.

Durante un tiempo, Cristina y Juanma mantuvieron su relación en secreto, pero llegó un punto en el que quisieron vivir su amor libremente. Fue entonces cuando Juanma decidió dejar el trabajo: "Si lo descubrían, o te despedían o separaban a la pareja".

Hoy, ambos están juntos y sin la atadura de la empresa, que, pese a tenerla en contra, no logró vencer al destino. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!