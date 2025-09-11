Antena 3 LogoAntena3
Amor en el trabajo

Cristina y Juanma se enamoraron pese a la prohibición de su empresa: "Si lo descubren, o te despiden o separan a la pareja"

Ambos se conocieron en el trabajo y, aunque esta tenía una norma específica que prohibía las relaciones entre compañeros, no pudieron darle la espalda al amor.

Amor en el trabajo

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El amor surge cuando menos te lo esperas y Cristina y Juanma son el vivo ejemplo de ello. Ambos se conocieron en el bingo en el que trabajaban y se enamoraron. El problema: la empresa tenía una norma expresa que prohibía las relaciones románticas entre compañeros. "El primer día de trabajo te lo decían", señala ella.

Las miradas y la conexión era tan fuerte que no pudieron evitar ir a más. "Lo ocultábamos de puertas para fuera y en el trabajo nos ignorábamos", cuenta Cristina.

Durante un tiempo, Cristina y Juanma mantuvieron su relación en secreto, pero llegó un punto en el que quisieron vivir su amor libremente. Fue entonces cuando Juanma decidió dejar el trabajo: "Si lo descubrían, o te despedían o separaban a la pareja".

Hoy, ambos están juntos y sin la atadura de la empresa, que, pese a tenerla en contra, no logró vencer al destino. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

Amor en el trabajo

Cristina y Juanma se enamoraron pese a la prohibición de su empresa: "Si lo descubren, o te despiden o separan a la pareja"

