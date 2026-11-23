Jordi Wild se las ha ingeniado para entrevistar a tres de los cuatro grandes candidatos a la presidencia del gobierno. Alberto Núñez Feijóo fue el último de ellos y, a pesar de reconocer que no consiguió estar todo lo despejado que debería, el presentador del pódcast sí logró poner nervioso a su invitado.

Jordi y Pablo Motos han hablado de lo complicado que es entrevistar a los políticos. “Es como jugar al tenis con una manta”, decía Pablo: “Da igual lo que tires que no devuelve nada nunca”. Una situación que el propio Wild acababa de vivir en su set habitual.

“Tenía un tiempo limitado, había pactado entre 60 y 90 minutos”, empezaba explicando el invitado a El Hormiguero: “Todos me dieron más tiempo menos Feijóo”. Fue precisamente en la recta final de la conversación cuando las cosas se empezaron a torcer para el candidato del PP: “Cuando empezamos con Marcial, la famosa foto del narcotraficante, se ríe y se nota que se lo han preguntado 200 millones de veces, pero ya notas que no está cómodo”.

“Con Ayuso lo vi también incómodo, por el tema del piso”, continuaba Jordi: “Si esa parte, que era mi intención, hubiera estado más apurado”. Puedes ver su explicación completa dando play al vídeo de arriba.