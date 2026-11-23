La entrevista de Pedro Sánchez en el pódcast de Jordi Wild coincidía con el funeral por las víctimas del accidente de tren de Urda. Sin embargo, el presidente del gobierno optó por continuar con los planes establecidos; algo que despertó automáticamente una polémica que Pablo Motos no ha pasado por alto.

“¿Sabías que coincidía?”, le ha preguntado el presentador a su invitado, quien ha reconocido que en primera instancia “tenía un lío” porque “le habían dicho que era en otra fecha”. Poco después, le confirmaron que efectivamente coincidía la fecha con su entrevista; pero desde el equipo de Sánchez “no le dijeron nada”.

De este modo, Jordi “dio por hecho que seguía adelante”. Lo que sí ha comentado es que habló con su jefe de gabinete o jefe de seguridad, la persona no la tiene del todo clara por la cantidad de trabajo de estos últimos días, y le dijo que “el presidente no iba a actos religiosos”. Explicación que, posteriormente, el propio Pedro Sánchez dio a los medios.

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.