Raphael ha sufrido un nuevo bache de salud que le ha obligado a cancelar su último concierto en A Coruña a escasos 20 minutos de empezar. El cantante sufrió una "indisposición" y los 8.000 asistentes que ya estaban dentro del recinto tuvieron que marcharse sin ver a Raphael.

Tras sufrir una subida de tensión y taquicardias, Raphael fue trasladado al hospital y ha pasado la noche en observación. Hoy, por fin ha recibido el alta hospitalaria.

"Está estabilizado desde ayer", afirma Paloma García-Pelayo, "en aquel momento se sentía raro de respiración". Ahora, según cuenta Paloma, el cantante está en casa y aún no ha trascendido cuándo podrá volver a los escenarios.

El estado de salud de Raphael preocupa especialmente después de que en 2024 sufriera un episodio que le mantuvo meses alejado de los escenarios. Un problema que más tarde se le diagnosticó como un linfoma cerebral.

Esta vez, el artista y su familia lanzan un mensaje de tranquilidad y afirman que Raphael está bien. Ahora, todas las miradas están puestas en sus próximos conciertos. ¿Podrán celebrarse?