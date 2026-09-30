Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todas las reacciones a la histórica demanda de Feliciano López a Alba Carrillo

Alba Carrillo se enfrenta a una denuncia histórica: su expareja, Feliciano López, la ha demandado por intromisión al derecho al honor y a la intimidad. La denuncia fue interpuesta este verano y ya ha sido admitida a trámite.

El origen de la denuncia son las declaraciones que Alba Carrillo ha hecho en diferentes medios de comunicación desde que rompieron su relación. El tenista se ha sentido descalificado en numerosas ocasiones durante 10 años.

Esta tarde, conoceremos cómo ha reaccionado Alba Carrillo a la noticia y todas las reacciones del entorno. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!