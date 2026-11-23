El palmarés de entrevistas de Jordi Wild en su pódcasts es extraordinariamente amplio. Una de sus primeras incursiones en la política fue su conversación con María Corina Machado, la cual provocó una reacción directa en el por aquel entonces presidente de Venezuela.

“Al día siguiente salió por la tele Nicolás Maduro y te amenazó”, ha recordado Pablo Motos: “¿Cómo te lo tomaste?”. Acto seguido, Jordi ha confesado cuál fue su sensación al ver las declaraciones de Maduro: “Me reí mucho”.

“Maduro será como sea, pero el tío es gracioso”, continuaba el invitado a El Hormiguero, señalando lo que le pareció especialmente gracioso: “Cuando aparece Nicolás Maduro en un mitin de esos que da él, con la gorra que parecía un camionero de la M30”. Todo ello comentando cómo el presidente lo confundió con Frank de la Jungla.

“Te vas a quedar seco, Jordi Wild”, parafraseaba el mentado en cuestión: “Mira quién se quedó seco al final”. Unas declaraciones que han despertado el aplauso de los allí presentes, así como las risas del presentador.