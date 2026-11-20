A sus 33 años, Sara ha convertido los viajes en su forma de entender la vida. Desde hace cinco años recorre el mundo, aunque convive con una incertidumbre que condiciona su futuro.

Hace ocho años descubrió que había heredado la mutación genética responsable de la enfermedad de Huntington. Una realidad que conoce demasiado bien: su abuelo la padeció, su madre también convive con ella y su primo ha acabado en silla de ruedas. "Si no hay una cura, la desarrollaré", advierte, "tener un diagnóstico de Huntington es una condena".

Aunque todavía no presenta síntomas, Sara vive con el temor de que cualquier pequeño cambio sea el comienzo de la enfermedad. Tal es su miedo que ha decidido despedirse de uno de sus mayores deseos: ser madre, para evitar transmitir la mutación a sus hijos. "No quiero que alguien viva lo que estoy viviendo yo", afirma, "que mi hijo tenga el rol de cuidador".

Pese a todo, frente a un futuro que no puede controlar, ha elegido centrarse en el presente y aprovechar cada oportunidad para disfrutar de la vida. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!